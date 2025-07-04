Bright Osayi-Samuel, Birmingham City'ye Transfer Oldu

İngiltere Championship ekibi Birmingham City, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yeni takımı belli oldu. İngiltere Championship takımı Birmingham City, Osayi-Samuel'i renklerine bağladığını açıkladı. İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun, Birmingham'ın, Portekiz'de gerçekleştireceği kampta takım arkadaşlarıyla bir araya geleceği ifade edildi.

2020-2021 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe ile 5 sezonda toplam 178 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 7 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a transferi son anda iptal oldu

Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş ile anlaşmaya varmıştı. Uçak bileti dahi ayarlanan futbolcunun babasının son anda gerek sözleşme tarihi gerekse de maaş konusundaki değişen istekleri sebebiyle Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu transferi iptal etti. - İSTANBUL