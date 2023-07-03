Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı ön libero ve orta saha oyuncusu Richard Candido Coelho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferin takıma katkı sağlayacağını belirtti. Coelho ise, kendine güvendiğini ve takıma her anlamda katkı sağlayabileceğini söyledi.

- Brezilyalı orta saha Coelho, Alanyaspor'da

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı ön libero ve orta saha oyuncusu Richard Candido Coelho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün 3. transferimiz yine Brezilya Serie A'dan, Ceara Sporting Club takımından Richard Coelho. Kulübümüze çok katkı sağlayacağını umuyoruz. Hayırlı olsun. Transferlerimizin devamı gelecek. Kamp döneminde ana kadroyu kurmak istiyoruz. Bu arada Vagner Love'a da çok teşekkür ediyorum. Brezilya'dan gelen futbolcularımıza kulübümüzle ilgili güzel sözler söylemiş. Bunu ayrıca belirtmek istedim" dedi.

"Başarılı olacağız"

Yeni transfer Richard Candido Coelho ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendime özgüvenim var. Böyle bir grupla çalışmak çok mutluluk verici. Takıma her anlamda katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu forma ile elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğimi bilmelerini istiyorum" diye konuştu.