Brezilya, VNL'de Belçika'yı Mağlup Etti

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2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 yenerek galip geldi. Maç Sinan Erdem Salonu'nda oynandı.

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Wael Kandil (Mısır)

Belçika: Herbots, Van Sas, Koulberg, Lemmens, Martin, Demeyer (Rampelberg, Van Avermaet, Verhelst, Nagels, Radovic)

Brezilya: Ana Cristina, Jheovana, Lorena, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Ratzke, Rosamaria, Roberta, Tainara, Diana, Helena)

Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 15-25

Süre: 114 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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