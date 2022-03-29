Brezilya, Vitor Pereira'yı konuşuyor! Taraftarları sinirden çılgına çevirdi

Fenerbahçe'de görev yaptığı süre zarfında 3'lü oyun formasyonu eleştiri yağmuruna tutulan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta da aynı dertten muzdarip.

OYUN İÇİNDE 3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılık sürecinde üçlü savunması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Vitor Pereira, yeni takımı Corinthians'ta sistem değiştirdi. Portekizli teknik adam, Brezilya ekibi ile çıktığı 6 maçta da sahada dörtlü savunma ile yer aldı. Ancak oyuna müdahale ederek maç içinde zaman zaman üçlüye döndü. Yani Fenerbahçe'deyken asla taviz vermediği üçlü savunma sistemi, artık Pereira'nın ikinci tercihi oldu.

TARAFTARLAR İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Öte yandan Brezilya'da toplam 6 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, önceki akşam oynanan yarı final maçında ezeli rakibi Sao Paulo'ya 2-1 kaybederek Paulista Ligi'ne veda etti. Pereira şu ana kadar oynadığı 6 resmi maçta normal sürede sadece 3 galibiyet elde edebildi. Brezilya basını ve taraftarlar Portekizli hocanın özellikle takımı üçlüye döndürdüğü dönemlerde oyunun kötü olduğuna vurgu yapılıyor.

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