Brezilya, Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

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2025 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya, İstanbul'da düzenlenen karşılaşmada Kanada'yı setlerde 3-0 yendi. Bu sonuçla Brezilya 5. galibiyetine ulaşırken, Kanada 5. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Nicolas Casado (Arjantin)

Kanada : Pelland, Maglio, Howe, Mitrovic, Thokbuom, Smrek (Georgiadis, Jost, Johnson, Watson, Guezen, Allard, Surinx)

Brezilya : Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Jheovana, Roberta, Kika, Lorena, Helena)

Setler: 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 84 dakika

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Kanada'yı 3-0 yendi.

Brezilya organizasyonda 5. galibiyetini elde ederken, Kanada ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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