Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi Fransa olacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Karina Noemi Rene (Arjantin)
Brezilya : Macris, Gabi, Diana, Kisy, Bergmann, Julia (Marcelle, Roberta, Tainara)
Donimik Cumhuriyeti: Rosa, Martinez, Gonzalez, Gaila, Isabel, Martinez (Castillo, Guillen, Perez, Matos)
Setler: 18-25, 25-12, 25-20, 25-12
Süre: 85 dakika
Brezilya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Maç, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor