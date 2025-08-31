Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi Fransa olacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Karina Noemi Rene (Arjantin)

Brezilya : Macris, Gabi, Diana, Kisy, Bergmann, Julia (Marcelle, Roberta, Tainara)

Donimik Cumhuriyeti: Rosa, Martinez, Gonzalez, Gaila, Isabel, Martinez (Castillo, Guillen, Perez, Matos)

Setler: 18-25, 25-12, 25-20, 25-12

Süre: 85 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda Brezilya, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Brezilya, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti. Maç, 4 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
