Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Fransa'yı Geçti

Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşecek.

Salon: Huamark

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Brezilya : Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Fransa : Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)

Setler: 27-25, 33-31, 25-19

Süre: 87 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
