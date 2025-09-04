Brezilya, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Fransa'yı Geçti
Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Brezilya, Fransa'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşecek.
Salon: Huamark
Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Brezilya : Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Fransa : Rotar, Elouga, Ndiaye, Cazaute, Sylves, Stojiljkovic (Gelin, Giardino, Selosse, Gicquel)
Setler: 27-25, 33-31, 25-19
Süre: 87 dakika
Brezilya, yarı finalde İtalya ile eşleşti. Maç, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor