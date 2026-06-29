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Brezilya, son dakika golüyle son 16 turuna çıktı

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya, Japonya karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 90+5'te bulduğu golle 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

BREZİLYA, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda geriye düştüğü maçta Japonya'yı 90+5'inci dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya karşı karşıya geldi. Houston Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çaldı. Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Japonya, Kaishu Sano'nun ceza yayı gerisinden attığı golle öne geçti. 56'ncı dakikada Casemiro'nun kafa golüyle eşitliği sağlayan Brezilya, 90+5'inci dakikada Gabriel Martinelli'nin ceza sahası içinden kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Brezilya adını son 16 turuna yazdırırken, Japonya turnuvaya veda etti.

Öte yandan Brezilya'da Fenerbahçeli file bekçisi Ederson mücadelede forma giymedi. Brezilya, son 16 turunda Fildişi Sahili - Norveç eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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