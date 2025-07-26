Brezilya, Japonya'yı 3-2 Yenerek Finale Yükseldi

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Brezilya : Roberta, Julia, Bergmann, Gabi, Diana, Rosamaria (Marcelle, Macris, Tainara)

Japonya : Wada, Airi, Ishikawa, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Kitamado, Yamada, Araki, Shiode, Iwasawa)

Setler: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8

Süre: 140 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yendi.

Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.