Brezilya, Japonya'yı 3-2 Yenerek Finale Yükseldi

Brezilya, Japonya'yı 3-2 Yenerek Finale Yükseldi
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FIVB Milletler Ligi yarı final maçında Brezilya, Japonya’yı 3-2 mağlup etti. Brezilya, finalde İtalya ile karşılaşırken, Japonya üçüncülük için Polonya ile mücadele edecek.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Ismail Ibrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Brezilya : Roberta, Julia, Bergmann, Gabi, Diana, Rosamaria (Marcelle, Macris, Tainara)

Japonya : Wada, Airi, Ishikawa, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Fukudome, Kitamado, Yamada, Araki, Shiode, Iwasawa)

Setler: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8

Süre: 140 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında Brezilya, Japonya'yı 3-2 yendi.

Brezilya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselerek İtalya'nın rakibi olurken Japonya ise üçüncülük maçında Polonya ile karşılaşacak.

VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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