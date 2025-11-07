Haberler

Brezilya Grand Prix'si Bu Hafta Sonu Başlıyor

Güncelleme:
Formula 1 2023 sezonunun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, Interlagos Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları 8 Kasım'da, yarış ise 9 Kasım Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da düzenlenecek. Brezilya Grand Prix'si, 4 bin 309 uzunluğundaki Interlagos Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da 9 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. İlk olarak 1973 yılında yapılan Brezilya Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2018 yılında 1: 10.540 derecesiyle Finlandiya sürücü Valtteri Bottas attı.

Geride kalan 20 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 6, Max Verstappen 5 ve George Russell da 2 kez kazandı.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 357 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 356 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 321 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 258 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 210 puan

Takımlar

1 - McLaren: 713 puan

2 - Mercedes: 356 puan

3 - Ferrari: 355 puan

4 - Red Bull: 346 puan

5 - Williams: 111 puan - İSTANBUL

