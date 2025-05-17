Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 47 yaşındaki eski savunma oyuncusu Lucio'dan kötü haber geldi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Brezilya basınında yer alan habere göre; Lucio, evinde geçirdiği kaza sonrası vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşması nedeniye hastaneye kaldırıldı. 47 yaşındaki eski yıldızın, başkent Brasilia'da bulunan bir hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındığı belirtildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Öte yandan hastane yönetiminden de Lucio ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Lucio'nun bilincinin açık olduğu, durumunun stabil ilerlediği ve gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Olayın detayları, yaralanmanın ne ölçüde olduğu ve kazanın nedeni ise açıklanmadı.

2019'DA FUTBOLA VEDA ETTİ

2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en kritik isimlerinden birisi olan Lucio, 2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalamıştı. Yıldız oyuncu, kariyerinde Juventus, Inter, Bayern Münih gibi dev takımların da formasını giymişti.