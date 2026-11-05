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Brezilya'da 20 yaş altı maçta arbede çıktı, 53 kişi ihraç edildi

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Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçta saha içi kavga arbedeye dönüştü. 54. dakikada başlayan olayların ardından 43 oyuncu, 8 antrenör, 2 yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

Brezilya'da oynanan 20 yaş altı futbol karşılaşmasında çıkan olaylar sonucunda 53 kişi kırmızı kart gördü.

Brezilya basınındaki haberlere göre Uberlandia ile Mamore arasında oynanan 20 yaş altı maçı sırasında saha içinde çıkan kavga, kısa süre içerisinde büyüyerek arbedeye dönüştü.

Karşılaşmanın 54. dakikasında başlayan olayların ardından 43'ü oyuncu, 8'i antrenör, 2'si yönetici olmak üzere 53 kişi ihraç edildi.

Kaynak: AA
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