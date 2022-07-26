Brezilya bu olayla sarsıldı! Genç yıldız Renan'ın karıştığı trafik kazasında 1 ölü var - Haberler

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Brezilya bu olayla sarsıldı! Genç yıldız Renan'ın karıştığı trafik kazasında 1 ölü var

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Brezilya'nın köklü ekiplerinden Palmeiras'ın formasını giyen genç yıldız Renan, trafik kazansına karıştı. Çarptığı kişi hayatını kaybetti ve genç futbolcu gözaltına alındı.

Brezilya çarpıcı bir olayla sarsıldı. Palmeiras'ın 20 yaşındaki futbolcusu Renan, Sao Paulo çevresinde meydana gelen kazada arabasıyla bir motosiklete çarptı.

Brezilya bu olayla sarsıldı! Genç yıldızın karıştığı trafik kazasında 1 ölü var

ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sao Paola'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Eliezer Pena'nın iki çocuğu olduğu öğrenildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Palmeiras futbolcusu Renan aracıyla ters yöne girdi ve motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Olaydan sonra yere polis tarafından gözaltına alınan Renan'ın alkol testine girmeyi reddettiği iddia edildi. Renan'ın kazadan beri gözaltında tutulduğu ve mahkemeye çıkartılacağı aktarıldı.

Brezilya bu olayla sarsıldı! Genç yıldızın karıştığı trafik kazasında 1 ölü var

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

The Sun'ın aktardığı habere göre, Brezilyalı genç oyuncu Red Bull Bragantino kulübüne kiralık olarak gönderilmişti. Kaza sonrası Bragantino kulübü sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kaza sonrası açıklama yapan Palmeiras kulübü, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hayatını kaybeden kişinin ailesine her türlü yardımın sağlanacağını belirtti.

Brezilya bu olayla sarsıldı! Genç yıldızın karıştığı trafik kazasında 1 ölü var

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Palmeiras Brezilya Spor Haberler

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