Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi
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Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Paraguay'ı 1-0 yenerek finallere gitme hakkını kazandı. Vinicius Junior'un golüyle gelen galibiyet, Brezilya'nın turnuvada yer alan tek ülke olma unvanını korumasını sağladı.

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Paraguay'ı 1-0 yenerek, finallere gitmeyi garantiledi. Sambacılar, düzenlenen tüm dünya kupalarında mücadele eden tek ülke konumunda bulunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta karşılaşmasında Brezilya, Paraguay'ı konuk etti. Sambacılar, müsabakadan Vinicius Junior'un 44. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Brezilya, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek finallere gitmeye hak kazandı.

2024-2025 sezonu tamamlanmasının ardından Real Madrid'den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı.

1930 yılından itibaren toplam 22 Dünya Kupası'na da katılan Brezilya, finallerde en çok mücadele eden ülke konumunda yer alıyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Son şampiyon Arjantin ise 35 puanla bu grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

Sambacılar 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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