Brentford, Manchester United'ı 3-1 Yenerek Öne Geçti

İngiltere Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi Brentford’un gollerini Igor Thiago ve Mathias Jensen atarken, Manchester United'ın tek golü Benjamin Sesko’dan geldi. Bruno Fernandes ise penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 6. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruduğu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago ile 90+5. dakikada Mathias Jensen attı.

Manchester ekibinin tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydederken Bruno Fernandes, 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı.

Brentford, bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
