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Bozüyük Vitraspor, Teknik Direktör Serdar Uykun ile Anlaştı

Bozüyük Vitraspor, Teknik Direktör Serdar Uykun ile Anlaştı
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Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Yılmaz Ayten ile yollarını ayırarak Teknik Direktör Serdar Uykun ile anlaştı. Uykun, daha önce birçok profesyonel takımda çalışmış bir teknik direktör.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Teknik Direktör Serdar Uykun ile anlaştı.

Hafta başında Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayıran Bozüyük Vitraspor Kulüp yönetimi, takımın başına Serdar Uykun'u getirdi. Daha önceden Bozüyük Vitraspor, Eskişehir Demirspor, Eskişehir Yunusemre Spor, Eskişehir Sağlıkspor, Tavşanlı Akıncılar gibi profesyonel kulüplerde çalışan deneyimli Teknik Direktör Serdar Uykun tekrardan Bozüyük Vitraspor takımının başında olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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