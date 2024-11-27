Bozüyük Vitraspor, Kapaklıspor'u 3-2 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Bilecik İstasyon Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kapaklıspor'u 3-2 yenerek puanını 11'e çıkardı. Haftaya Tekirdağspor ile deplasmanda karşılaşacaklar.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. grupta mücadele eden Bozüyük Vitraspor, Kapaklıspor'u 3-2 yendi.
Bilecik İstasyon Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi takım Bozüyük Vitraspor, konut takım karşısında baskılı oyun sergiledi. Bozüyük Vitraspor'un oyuncuları Eren Yakçın, Hakan Demir ve Oğuz Tavsamaz'ın bulduğu gollerle maçtan galibiyetle ayrılırken ligde puanını 11'e çıkardı. Bozüyük Vitraspor hafta sonu deplesmanda Tekirdağspor'a konuk olacak. - BİLECİK