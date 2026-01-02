Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi şampiyonu oldular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğretmen ve sporcuları başarı belgelerini aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte okul sporları kapsamında Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğretmen ve sporcularıyla bir araya geldi. İl genelinde elde edilen önemli başarının ardından düzenlenen programda sporcular ve öğretmenler tebrik edildi. Programda, sporcuların disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla elde edilen şampiyonluğun, okul sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Başarılı sporculara ve emeği geçen öğretmenlere, Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Okul sporlarında elde edilen bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yönetimini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK