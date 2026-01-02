Haberler

Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi şampiyonu oldular

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi olarak başarı belgelerini aldı. Kaymakam Adem Öztürk, sporcuları ve öğretmenleri tebrik etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğretmen ve sporcuları başarı belgelerini aldı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte okul sporları kapsamında Yıldız Kızlar Voleybol İl Birincisi olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğretmen ve sporcularıyla bir araya geldi. İl genelinde elde edilen önemli başarının ardından düzenlenen programda sporcular ve öğretmenler tebrik edildi. Programda, sporcuların disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerin özverili katkılarıyla elde edilen şampiyonluğun, okul sporlarının gelişimi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Başarılı sporculara ve emeği geçen öğretmenlere, Kaymakam Adem Öztürk tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Okul sporlarında elde edilen bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul yönetimini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor