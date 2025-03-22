İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde düğmeye basıldı
Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası

Özel'den çok konuşulacak Akın Gürlek iddiası! O isme dikkat çekti
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı

İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi başladı
Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu

Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı! Dilek İmamoğlu da dosyaya girdi

Bozdoğanlı Sporcular Muğla'dan Madalyalarla Döndü

Bozdoğanlı Sporcular Muğla'dan Madalyalarla Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da düzenlenen Bilek Güreşi Genç Erkekler/Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları'nda Bozdoğanlı öğrenciler önemli bir başarı elde etti. 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Bozdoğan'ı gururlandırdılar.

Muğla'da düzenlenen Bilek Güreşi Genç Erkekler/Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Bozdoğanlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilek güreşi branşında önemli bir başarıya imza attı. Aydın birincisi olarak 4 öğrenciyle Muğla'da düzenlenen Bilek Güreşi Genç Erkekler/Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarına katılan ekip, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Bozdoğan'ı gururlandırdı. 9. sınıf öğrencisi Ardınç Gökbel, 75 kilo üstü kategorisinde sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldu. 9. sınıf öğrencisi Süzan Savaş ise 40 kilo kategorisinde sol kolda birincilik elde etti. Bu sonuçlarla her iki sporcu da Türkiye finallerine katılmayahakkazandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title