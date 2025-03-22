Bozdoğanlı Sporcular Muğla'dan Madalyalarla Döndü

Muğla'da düzenlenen Bilek Güreşi Genç Erkekler/Kızlar Grup Birinciliği Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Bozdoğanlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilek güreşi branşında önemli bir başarıya imza attı. Aydın birincisi olarak 4 öğrenciyle Muğla'da düzenlenen Bilek Güreşi Genç Erkekler/Kızlar Grup Birinciliği Müsabakalarına katılan ekip, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Bozdoğan'ı gururlandırdı. 9. sınıf öğrencisi Ardınç Gökbel, 75 kilo üstü kategorisinde sol kolda ikinci, sağ kolda birinci oldu. 9. sınıf öğrencisi Süzan Savaş ise 40 kilo kategorisinde sol kolda birincilik elde etti. Bu sonuçlarla her iki sporcu da Türkiye finallerine katılmayahakkazandı. - AYDIN