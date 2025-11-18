Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Ara transfer döneminde golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Lewandowski ve Sörloth'un yanı sıra Wolverhampton'ın 1.97'lik santrforu Tolu Arokodare'yi listesine ekledi.

FORVET OPERASYONU BAŞLADI

Fenerbahçe, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. En az bir golcü transfer etmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, yaklaşık 10 isim üzerinden değerlendirme yapıyor.

İLK HEDEF: LEWANDOWSKI VE SÖRLOTH

Yönetimin önceliği, dünyaca ünlü yıldız Robert Lewandowski ve Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net karar vermediği ve düşünmek için süre istediği öğrenildi. Polonyalı yıldız kalırsa rota alternatiflere çevrilecek.

LİSTEYE YENİ İSİM: TOLU AROKODARE

Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim ise Wolverhampton'dan Tolu Arokodare oldu.

Boyu: 1.97

Yaş: 24

Stil: Paul Onuachu'ya benzetiliyor

Milli takım: Nijerya – 10 maç, 2 gol

Genç yaşına rağmen ciddi bir potansiyel taşıyan Arokodare, fizik gücü ve hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

WOLVERHAMPTON İLE MASAYA OTURULACAK

Sezon başında Wolves'a 26 milyon euro bonservisle transfer olan Arokodare, Premier Lig'de şu ana kadar, 9 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumunu öğrenmek için Wolverhampton ile kısa süre içinde temas kurması bekleniyor.

NİJERYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA FORMA GİYİYOR

Arokodare, Nijerya Milli Takımı'nda da kendini göstermiş bir isim. Genç forvet, milli forma ile çıktığı 10 maçta iki kez gol sevinci yaşadı. Sarı-lacivertliler ocak ayında golcü transferini tamamlamak istiyor. Arokodare, güçlü fiziği ve potansiyeliyle Fenerbahçe'nin ciddi adayları arasına girmiş durumda.