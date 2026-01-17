Böylesi zor görülür! Fenerbahçe'den rakibine tarihi fark

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet ile Dardanel Çanakkale Belediyespor, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE'DEN 86 SAYI FARK

Fenerbahçe Opet, sahasında konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 86 sayı gibi tarihi bir farkla 129-43 mağlup etti.

KANARYA 14'TE 14 YAPTI

Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı. Ligin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'a deplasmanda konuk olacak. Dardanel Çanakkale Belediyespor, kendi evinde Kocaeli Spor Kulübü'nü konuk edecek.