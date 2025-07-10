Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı

Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
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Sporting forması giyen Viktor Gyökeres, Arsenal'a transfer olmak ve İngiliz ekibine odaklanmak için kız arkadaşı Ines Aguiar'dan ayrıldı. İsveçli golcü, artık Portekiz'le hiçbir bağının kalmasını istemiyor.

Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in ismi uzun bir süredir İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile anılıyordu. İsveçli oyuncudan Arsenal'e transfer olmak adına şaşırtıcı bir hamle geldi.

TRANSFER OLMAK İÇİN KIZ ARKADAŞINDAN AYRILDI

Guia TV'de yer alan habere göre; Arsenal'e transfer olmak isteyen Gyökeres, Portekiz'le olan tüm bağlarını koparmak istediğini söyleyerek kız arkadaşı Ines Aguiar'ı terk etti. Haberde, golcü oyuncunun sadece Arsenal'e olan transferine odaklanmak istediği ve bu kararı aldığı belirtildi. İkilinin yaz tatillerini ayrı olarak farklı ülkelerde geçirdiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Sporting'de ikinci sezonunu tamamlayan yıldız forvet, bu sezon 52 maçta görev alarak 54 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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