Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Güncelleme:
İtalya Serie A 11. hafta maçlarıyla devam etti. Bugün oynanan Como-Cagliari, Lecce-Hellas Verona ve Juventus-Torino karşılaşmalarının tümü 0-0'lık skorla sona erdi.

  • İtalya Serie A'da Como-Cagliari, Lecce-Hellas Verona ve Juventus-Torino maçları 0-0'lık skorla sona erdi.
  • Juventus, aldığı 1 puanla 19 puana yükselerek ligde zirve takibini sürdürdü.
  • Como, puanını 18'e yükselterek üst sıralara tırmanmaya devam etti.

İtalya Serie A'da heyecan 11. hafta maçlarıyla devam etti. Dünyanın en zor liglerinden biri olarak gösterilen ligde 3 maç oynandı.

3 MAÇIN SKORU DA AYNI

İtalya'da bugün Como-Cagliari, Lecce-Hellas Verona ve Juventus- Torino karşılaşmaları oynandı. Bugün gerçekleşen 3 müsabaka da 0-0'lık skorla sona erdi. Üç karşılaşmanın da golsüz şekilde aynı skorla sona ermesi futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

SON OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçlarla birlikte Como, puanını 18'e yükselterek üst sıralara tırmanmaya devam etti. Cagliari ise 10 puana yükseldi. Lecce, Hellas Verona karşısında aldığı 1 puanla puanını 10'a yükseltti. Hellas Verona ise 6 puana yükselse de küme düşme hattında kaldı. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, aldığı 1 puanla 19 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Torino, derbide aldığı 1 puanla 14 puana yükseldi.

Haber YorumlarıŞafak Özgür:

