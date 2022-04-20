Böyle şaka olmaz Hakan! Takım arkadaşı korkudan krize girdi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki takım arkadaşı Dumfries'e yaptığı şakayla ecel terleri döktürdü. Hakan'ın gülmekten kırıldığı anlarda Dumfries korkudan krize girdi.
İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 3-0 yenen Inter'de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries'in sevinci kursağında kaldı. Takım arkadaşına şaka hazırlayan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.
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Uzun perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries'in karşısına çıktı. Hayli ürken Hollandalı futbolcunun korkudan nutku tutuldu. Hakan ise o anlarda gülmekten yıkıldı.