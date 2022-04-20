Böyle şaka olmaz Hakan! Takım arkadaşı korkudan krize girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle şaka olmaz Hakan! Takım arkadaşı korkudan krize girdi

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki takım arkadaşı Dumfries'e yaptığı şakayla ecel terleri döktürdü. Hakan'ın gülmekten kırıldığı anlarda Dumfries korkudan krize girdi.

İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 3-0 yenen Inter'de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries'in sevinci kursağında kaldı. Takım arkadaşına şaka hazırlayan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.

Böyle şaka olmaz Hakan! Takım arkadaşı korkudan krize girdi

AKLI ÇIKTI

Uzun perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries'in karşısına çıktı. Hayli ürken Hollandalı futbolcunun korkudan nutku tutuldu. Hakan ise o anlarda gülmekten yıkıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title