Böyle şaka olmaz Hakan! Takım arkadaşı korkudan krize girdi

İtalya Kupası yarı finalinde Milan'ı 3-0 yenen Inter'de derbi zaferi yaşanırken, Dumfries'in sevinci kursağında kaldı. Takım arkadaşına şaka hazırlayan Hakan Çalhanoğlu, bu anları kayda aldı.

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Uzun perdenin arkasına saklanan Hakan, bir anda Dumfries'in karşısına çıktı. Hayli ürken Hollandalı futbolcunun korkudan nutku tutuldu. Hakan ise o anlarda gülmekten yıkıldı.