Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu
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Meksika'da Liga MX'te oynanan Club America-Club Leon maçında hakem Fernando Hernandez, Club Leon oyuncusu Lucas Romero'nun iki bacağının arasına diziyle vurdu. Federasyon, disiplin soruşturması başlattı.
Meksika'daki hakem skandalı futbol dünyasını salladı. Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafını sardı.
DİZ ATTI
Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı. Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi. Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.