Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

Meksika'daki hakem skandalı futbol dünyasını salladı. Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafını sardı.

DİZ ATTI

Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı. Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi. Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.