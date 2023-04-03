Üye Girişi
Haberi Paylaş
Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

Spor Haberleri

Meksika'da Liga MX'te oynanan Club America-Club Leon maçında hakem Fernando Hernandez, Club Leon oyuncusu Lucas Romero'nun iki bacağının arasına diziyle vurdu. Federasyon, disiplin soruşturması başlattı.

Meksika'daki hakem skandalı futbol dünyasını salladı. Club America ile Leon takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan bir pozisyon sonrası iki takımın futbolcuları hakemin etrafını sardı.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

DİZ ATTI

Leon takımının futbolcusu Lucas Remero, hakeme itirazda bulunurken hiç beklemediği bir hareketle karşılaştı. Hakem Fernando Fernandez, Romero'nun iki bacağının arasına diz attı. Futbolcu aldığı darbenin acısıyla bir anda yere yığıldı.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksika Futbol Federasyonu, hakem Hernandez hakkında disiplisin soruşturması başlatıldığını bildirdi. Her iki takım da hakemin yaptığı skandala tepki gösterdi.

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

Böyle rezillik görülmedi! Hakem, itiraza gelen futbolcunun iki bacağının arasına vurdu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title