Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Böyle mi bitecekti? Son maçında Messi'ye büyük ayıp

Spor Haberleri

Clermont maçıyla PSG'ye veda eden Lionel Messi, çocuklarıyla birlikte çıktığı sahada yuhalandı. Arjantinli futbolcu, veda karşılaşmasında topla buluştuğu her anda ıslıklandı.

Bir dönem resmen sona erdi. Paris Saint-Germain, Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Fransa Ligi'ni şampiyon tamamlayan PSG, sahasında Clermont'u konuk etti. Lionel Messi ile taraftarlar arasındaki buzun veda maçında erimesi beklenirken tam tersi olaylar yaşandı.

Çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan Arjantinli efsane, 3-2 kaybettikleri maçta taraftarlardan yoğun tepki gördü. Tribünlerden ıslık ve uğultu sesleri yükseldi.

Böyle mi bitecekti? Messi'ye son maçında büyük ayıp

Lionel Messi'nin topla buluştuğu anlarda tepkiler devam etti. Arjantinli futbolcu, Fransa futboluna vedasını yüzü asık şekilde yaptı.

Böyle mi bitecekti? Messi'ye son maçında büyük ayıp

PSG ile 2 sezonda 74 resmi karşılaşmaya çıkan Lionel Messi, 32 gol atıp 35 asist üretti. Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans taraftarın tepkisin çekti ve ayrılık yolu açıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lionel Messi PSG Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title