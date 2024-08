Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi

Geçen sezon Premier Lig'i Manchester City'nin arkasından ikinci sırada tamamlayan Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, futbolcularına ders vermek adına akılalmaz bir yöneteme başvurdu.

YANKESİCİ KİRALAYIP FUTBOLCULARINI SOYDURDU

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kafasına koyan teknik direktör Mikel Arteta, oyuncularına ilginç bir ders verdi. Arteta, futbolculara ders vermek adına profesyonel yankesicilerden oluşan bir ekip kiraladı. Takım akşam yemeği yediği sırada yankesiciler masaları dolaşarak oyuncuların değerli eşyalarını çaldı. Yemek sona erdiğinde Arteta, oyuncularına değerli eşyalarını kontrol etmelerini istedi. Oyuncular, eşyalarının olmadığını fark ettiğinde çok şaşırsa da Arteta kısa süre içinde duruma açıklık getirdi.

"DİKKATİNİZİ DAĞITMAYIN"

The Athletic'te yer alan habere göre; İspanyol teknik adamın amacı "Asla dikkatinizi dağıtmayın, her zaman tetikte olun ve her şeye hazırlıklı olun." mesajını vermekti. Futbolcularına her zaman tetikte ve hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermek isteyen Arteta, Premier Lig'de bu kez şampiyonluğa uzanmak istiyor. İngiliz ekibi, geçtiğimiz iki sezon Manchester City'nin gerisinde ligi ikinci sırada bitirmişti.