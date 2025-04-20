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Boyabat'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

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Boyabat'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Boyabat'ta "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Boyabat Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda, çocuklar anne babalarıyla birlikte 21 oyun istasyonunda çeşitli spor dalında yarışmalar ve oyunlar oynadı.

Gençlik Merkezi lider ve gönüllü üyeleri çocuklar ve ailelerine oyunlarda eşlik etti, çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Şenliğe katılan Kaymakam Enver Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem ve Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Karakaya oyun istasyonlarını inceledi, yarışmaları izledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdem, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Biz de istedik ki çocuklar aileleriyle beraber Pazar günlerini beraber geçirsinler. Bir günlüğüne teknolojiden uzak, kültürümüzü yansıtan eski oyunları ebeveynlerinden, anne babalarından sokak oyunlarını öğrensinler, birlikte eğlenceli, güzel vakit geçirsinler." dedi.

Erdem, şenliğin üç pazar süreyle devam edeceğini de belirtti.

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Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Spor
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