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Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham 6 dakikada geri döndü, Kane tarihe geçti

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Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham 6 dakikada geri döndü, Kane tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in açılış maçında Brentford ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Tottenham, 65 ve 71'de bulduğu gollerle Boxing Day'deki ilk karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, bu maçta tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Brentford, 15'te Janelt'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda oyunda üstünlüğü kabul ettiren Brentford, ikinci yarıya da etkili başladı.

Boxing Day namına yakışan maç! Tottenham, 6 dakikada geri döndü

54'te Toney, skoru 2-0'a getirdi. Ancak Tottenham'da kaptan Harry Kane pes etmedi. 65'te Harry Kane'in golüyle fark 1'e indi. 71'de Höjbjerg skora eşitliği getirdi. Boxing Day'de ilk maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Tottenham'ın ilk golünü atan Kane, Boxing Day maçlarında 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Golcü futbolcu, 26 Aralık tarihinde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başardı.

'26 Aralık Hediyeleşme Günü' Noel Günü'nden sonra kutlanan bir bayramdır. Yoksullara hediye vermek için bir tatil olarak ortaya çıkmasına rağmen, bugün Hediyeleşme günü öncelikle bir alışveriş tatili olarak biliniyor. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelenda ve Kanada için özel bir gündür.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Harry Kane Tottenham Spor Haberler

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