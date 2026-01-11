Haberler

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, bir süre sahalardan uzak kalacak

Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola, milli futbolcu Enes Ünal'ın sağ uyluk kasındaki sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Ünal, Newcastle United ile oynanan FA Cup maçında 28. dakikada sakatlandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un teknik direktörü Andoni Iraola, milli futbolcu Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Sakatlıktan yeni çıkan ve uzun bir süre sonra İngiltere Federasyon Kupası'nda Newcastle United ile oynadıkları maçta ilk kez ilk 11'de şans bulan Enes Ünal, 28. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Evanilson'a bıraktı.

Karşılaşma sonrasında 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu değerlendiren Iraola, "Bir yıl sonra yaşadığı sakatlıktan sonra ona ilk kez ilk 11'de yer vermeyi iyi bir fikir olarak düşündük. Yedek kulübesinden daha fazla dakika alıyordu, bugün de formunu geliştirmeye devam etmesi için 45-55 dakika oynayabileceğini düşündük. Sağ uyluk kasında bir sakatlık var. Bir süre sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

Federasyon Kupası 3. turunda Newcastle United ile Bournemouth arasındaki maçın normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona ermiş, Newcastle United penaltı atışlarında rakibine 7-6 üstünlük sağlayarak tur atlamıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
