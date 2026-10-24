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BOTAŞ, Beşiktaş BOA'yı 70-66 yendi, rakibi ilk mağlubiyetini yaşadı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, sahasında Beşiktaş BOA'yı 70-66 yendi. Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 4. galibiyetini alırken Beşiktaş BOA ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sincan

Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Ali Osman Kanık, Seçkin Şentürk

BOTAŞ: Duygu Özen 8, Sehernaz Çidal 15, Akhator 16, Holesinska 2, Nared 17, Işık Güven 4, İdil Yeniçulha 8, Işılay Eğin, Simge Tokmak

Beşiktaş BOA: Simms 9, Meltem Yıldızhan 12, Davis 8, Ayşegül Günay Aladağ 6, Badiane 12, Lazic 5, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İdil Saçalır 5, Alleyne 6, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 18-24

Devre: 39-43

3. Periyot: 52-52

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, sahasında Beşiktaş BOA'yı 70-66 yendi.

Bu sonuçla BOTAŞ ligdeki 4. galibiyetini aldı, Beşiktaş BOA ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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