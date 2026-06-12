Yenilenen Boston Stadı, Dünya Kupası'nda 65 bin futbolseveri ağırlayacak

Boston Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde tamamlanan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla turnuvanın önemli sahnelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

2002 yılında eski Foxboro Stadı'nın yerine yaklaşık 325 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen tesis, ABD'nin en modern spor tesisleri arasında gösteriliyor. 65 bin seyirci kapasitesine sahip stat, Boston şehir merkezinin 35 kilometre güneyinde yer alıyor.

Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Boston Stadı, turnuva boyunca 5 grup maçı, son 32 turu karşılaşması ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası için modernize edildi

Boston Stadı, turnuva öncesinde tarihinin en kapsamlı yenileme projelerinden birinden geçti. Yaklaşık 250 milyon dolarlık modernizasyon çalışmaları kapsamında seyirci alanları yenilenirken, ağırlama bölümleri genişletildi ve stat teknolojik açıdan güncellendi.

Yapılan çalışmalarla tesis, yaklaşık 22 bin metrekarelik görüntüleme alanına sahip dev yüksek çözünürlüklü video ekranına kavuştu. Ayrıca tribün katları arasındaki erişim kolaylaştırılırken, yeni cam kapalı misafir ağırlama alanları da kullanıma açıldı.

Statta yer alan ve kuzey kale arkasında yükselen 22 katlı deniz feneri ise tesisin en dikkat çekici mimari unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. New England bölgesinin denizcilik geçmişine gönderme yapan yapının tepesinde 360 derecelik gözlem terası bulunuyor.

Patriots hanedanlığının merkezi

Boston Stadı'nın spor tarihindeki yeri büyük ölçüde Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden New England Patriots'un başarılarıyla şekillendi.

Efsane oyun kurucu Tom Brady ve başantrenör Bill Belichick liderliğinde Amerikan futboluna damga vuran Patriots, 6 Super Bowl şampiyonluğuna uzanan süreçte iç saha maçlarını bu statta oynadı. Tesisin dışında bulunan Tom Brady heykeli de kulübün başarılı dönemine yapılan sembolik göndermelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Stat, Amerikan futbolunun yanı sıra Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) temsilcisi New England Revolution'ın da iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Kulüp, özellikle 2021 sezonunda elde ettiği Supporters' Shield başarısıyla tesis tarihinin önemli futbol anlarından birine imza attı.

Futbol organizasyonlarının deneyimli adresi

Boston Stadı, Dünya Kupası öncesinde de birçok uluslararası futbol organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

2003 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Copa America, CONCACAF Altın Kupa ve International Champions Cup karşılaşmaları tesisin ağırladığı önemli organizasyonlar arasında yer aldı. Stat, yıllar içerisinde ABD Milli Takımı'nın birçok karşılaşmasına da sahne oldu.

Doğal çim ve Dünya Kupası hazırlıkları

Normal şartlarda Amerikan futbolu karşılaşmaları için yapay zemin kullanılan tesiste, FIFA kuralları doğrultusunda Dünya Kupası için özel doğal çim saha kurulacak.

Bunun yanında medya alanları, güvenlik noktaları ve seyirci hizmetleri de turnuva standartlarına uygun şekilde güncelleniyor.

Ulaşım ve taraftar deneyimi

Dünya Kupası süresince stada ulaşım için özel tren seferlerinin düzenlenmesi planlanıyor. Boston'daki South Station ile stat arasında doğrudan ulaşım sağlayacak seferlerin yanı sıra servis hatları da kullanılacak.

Güvenlik önlemleri nedeniyle otopark kapasitesinin önemli ölçüde azaltılması planlanırken, taraftarlara toplu taşıma kullanmaları tavsiye ediliyor.

Maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Boston Stadı, 5 grup karşılaşması, bir son 32 turu maçı ve bir çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.

14 Haziran: Haiti-İskoçya

17 Haziran: Irak-Norveç

20 Haziran: İskoçya-Fas

23 Haziran: İngiltere-Gana

26 Haziran: Norveç-Fransa

29 Haziran: Son 32 turu

9 Temmuz: Çeyrek final