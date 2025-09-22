Haberler

Bosphorus Cup 2023'te Unutulmaz Final

Bosphorus Cup 2023'te Unutulmaz Final
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen 24. Bosphorus Cup, TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon'un katılımıyla şampiyonlara ödüllerinin verildiği bir finalle sona erdi. Yarışta, Rossko Racer takımı birinciliği elde ederken, TAG sponsorluğundaki TAG Cheese yelkenlisi ise IRC 2 sınıfında şampiyon oldu.

TAG'ın premium partneri olduğu Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda unutulmaz bir finalle taçlandı. Organizasyonun son gününde TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, şampiyonlara kupalarını birlikte takdim etti.

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenen Bosphorus Cup, 17-20 Eylül tarihleri arasında 10 farklı ülkeden 1.000 yelkenci ve 60 tekneyi Boğaz'ın eşsiz atmosferinde bir araya getirdi. Üç gün süren kıyasıya mücadelenin ardından şampiyonluk kupasını TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon, birinciliği elde eden Rossko Racer takımına verdi. Ayrıca TAG sponsorluğunda yarışan TAG Cheese yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birinci oldu.

"Sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız"

TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ödül töreninin ardından yaptığı konuşmada Bosphorus Cup'ın uluslararası yelken takviminde ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu vurguladı ve şunları dile getirdi: "Bosphorus Cup, İstanbul'un kültürel mirasını ve benzersiz ruhunu tüm dünyaya taşıyan değerli bir organizasyon. Boğaz'ın eşsiz atmosferinde gerçekleşen bu yarış, kadim şehrimizi dünyaya tanıtıyor. TAG olarak da bu büyük yolculuğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte mücadele eden tüm sporcuları yürekten tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücüne olan inancımızla, bu desteği geleceğe taşımayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Ahmed Şara'dan New York'ta manidar poz

Başına 10 milyon dolar ödül konmuştu! Şara'dan manidar poz
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.