Borussia Dortmund ve Fluminense Son 16 Turu'na Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund, Ulsan'ı 1-0 yenerek lider olarak son 16 turuna katılırken, Fluminense ise Mamelodi Sundowns ile golsüz berabere kalarak ikinci olarak tur atladı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Fluminense son 16 turuna kaldı.

ABD'nin Cincinnati şehrindeki TQL Stadı'nda oynanan maçta Alman ekibi Borussia Dortmund'la Güney Kore temsilcisi Ulsan'la karşılaştı.

Borussia Dortmund, maçın 36. dakikasında Daniel Svensson'dan gelen golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanan günün diğer karşılaşmasında, Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns ile Brezilya ekibi Fluminense golsüz berabere kaldı.

F Grubu'nda 7 puanla lider Borussia Dortmund ile 5 puanlı Fluminense son 16 turuna yükseldi.

Mamelodi Sundowns 4 puanla 3. sırada yer alırken, Ulsan ise turnuvayı puansız tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi

Müjdeyi Bakan Kurum verdi! Kiralık sosyal konut projesi geliyor
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu

Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.