Borussia Dortmund, Monterrey'i Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Dortmund'un gollerini Sehrou Guirassy attı, Monterrey'in tek golü German Berterame'den geldi.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ABD'nin Atlanta kentinde oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Meksika ekibi Monterrey karşı karşıya geldi.
Gineli forvet Sehrou Guirassy, 14 ve 24. dakikada kaydettiği gollerle Dortmund'a galibiyeti getiren isim oldu.
Monterrey'in tek golü ise 48. dakikada Meksikalı forvet German Berterame'den geldi.
Borussia Dortmund, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Juventus'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor