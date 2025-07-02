Borussia Dortmund, Monterrey'i Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Dortmund'un gollerini Sehrou Guirassy attı, Monterrey'in tek golü German Berterame'den geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Borussia Dortmund, Monterrey'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin Atlanta kentinde oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Meksika ekibi Monterrey karşı karşıya geldi.

Gineli forvet Sehrou Guirassy, 14 ve 24. dakikada kaydettiği gollerle Dortmund'a galibiyeti getiren isim oldu.

Monterrey'in tek golü ise 48. dakikada Meksikalı forvet German Berterame'den geldi.

Borussia Dortmund, çeyrek finalde İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Juventus'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti

Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.