Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns'u 4-3 Mağlup Etti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Dortmund , Günay Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns'u 4-3 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. TQL Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayan mücadelede Paraguay Futbol Federasyonu'ndan Juan Benitez düdük çaldı. 7 gollü geçen karşılaşmayı Almanya ekibi Borussia Dortmund, 4-3'lük skorla kazandı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Felix Nmecha, 34'üncü dakikada Sehrou Guirassy, 45'inci dakikada Jobe Bellingham ve 59'uncu dakikada kendi kalesine Khuliso Mudau kaydetti. Mamelodi Sundowns'un golleri ise 11'inci dakikada Lucas Ribeiro Costa, 62'nci dakikada Iqraam Rayners ve 90'ıncı dakikada Lebo Mothiba'dan geldi. Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 4 yaptı. Mamelodi Sundowns ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan karşılaşmada Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan diz sakatlığı sebebiyle forma giymedi.