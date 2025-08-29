Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı Transfer Etti

Güncelleme:
Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers'dan Fabio Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Portekizli santrafor ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandı. Dortmund'un bu transfer için 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
