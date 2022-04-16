Borussia Dortmund çıldırdı! 14 dakikada attıkları gol sayısına kimse inanamıyor - Haberler

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Borussia Dortmund çıldırdı! 14 dakikada attıkları gol sayısına kimse inanamıyor

Haberler.com - Spor
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Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi. Ev sahibi ekip 14 dakikada bulduğu 5 golle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda Haaland'ın 6. golü attığı maçta 81. dakikada Baku skoru belirleyen isim oldu.

Borussia Dortmund ile Wolfsburg, Bundesliga'nın 30. haftasında Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1'lik skorla kazandı.

Borussia Dortmund çıldırdı! 14 dakikada attıkları gol sayısına kimse inanamıyor

DORTMUND GOL OLUP YAĞDI

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Tom Rothe, 26. dakikada Axel Witsel, 28. dakikada Manuel Akanji, 34. dakikada Emre Can ile 38 ve 54. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 81. dakikada Ridle Baku'dan geldi. Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 63'e yükseltirken, Wolfsburg ise 34 puanda kaldı.

Borussia Dortmund çıldırdı! 14 dakikada attıkları gol sayısına kimse inanamıyor

Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund, Bundesliga, Spor, Haberler

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