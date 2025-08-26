Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka ile 2030'a Kadar Anlaştı

Güncelleme:
Alman futbol takımı Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Chukwuemeka, 18 maçta 1 gol attı. Ayrıca, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesi de 2027 yılına kadar uzatıldı.

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, Chelsea'den 21 yaşındaki futbolcu Carney Chukwuemeka'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren İngiliz orta saha ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chukwuemeka, Alman ekibiyle 10'u Bundesliga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4'ü FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 18 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

Ayrıca Dortmund, Hırvat Teknik Direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzattığı açıkladı. - İSTANBUL

