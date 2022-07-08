Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak! İşte mücadelenin oynanacağı tarih - Haberler

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Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak! İşte mücadelenin oynanacağı tarih

Haberler.com - Spor
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Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak! İşte mücadelenin oynanacağı tarih

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Süper Lig ekibi Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Alman ekibinin sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, mücadelenin 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacağı belirtildi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

EVE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Alman kulübünün sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.00'de Brackel'deki antrenman sahasında eski futbolcuları Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi. Nuri Şahin de bu açıklamaya sosyal medya hesabından "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak: Nuri Şahin ziyarete geliyor

Haberler.com - Spor

Borussia Dortmund Antalyaspor Nuri Şahin Spor Haberler

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