Bornova FK, Alper Önal ve Mustafa Erdem Uysal'ı kadrosuna kattı

Bornova Futbol Kulübü, Çeşme Belediyespor'dan Alper Önal ve Fethiyespor'dan Mustafa Erdem Uysal'ı transfer etti. İki oyuncu da yeni sezonda takıma katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Bornova FK, Çeşme Belediyespor'dan forvet Alper Önal ve Fethiyespor'dan kaleci Mustafa Erdem Uysal'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Bornova Futbol Kulübü, Oğuz Erk ve Erol Hakan Sepil'in ardından iki isimle daha anlaşma sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, Çeşme Belediyespor'dan forvet Alper Önal ve Fethiyespor'dan kaleci Mustafa Erdem Uysal'ı kadrosuna kattı.

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Alper Önal, "Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sene güzel bir sezon bizleri bekliyor. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza katkı vermek İstiyorum" diye konuştu.

Bornova FK ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten bir diğer transfer Mustafa Erdem Uysal ise, "Hedefim burada kalıcı olmak. Takımımızla birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR