Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ev sahipliğinde '100. Yıl Masterler Turnuvası Zafer Kupası' dostluk gecesi düzenlendi

Başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un yaptığı '100. Yıl Masterler Turnuvası Zafer Kupası'na katılan takımlar yemekte buluştu. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen dostluk gecesine Başkan İduğ ev sahipliği yaptı.

'100. Yıl Masterler Turnuvası Zafer Kupası'na katılan takımlar, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde buluştu. 4 yıl dernek başkanlığını da yaptığı Bornova Masterler takımının 30. yılını kutlayan Başkan Mustafa İduğ, "Cumhuriyetin 100. Yılında masterlerin 30. Yılını kutlaması çok değerli. Bu açıdan 100. Yıl Masterler Turnuvası Zafer Kupası Bornova'mıza çok yakıştı"dedi.

16 kulübün katıldığı futbol şöleninde centilmenlik içinde geçen mücadeleler sonrası düzenlenen yemek dostlukları pekiştirdi. Takımların teknik heyetleri ve yöneticilerinin ile bazı oyuncuların da katıldığı gecede dostluk mesajları verildi. Bu sene 30. yılını dolduran Bornova Masterler'e özel hazırlanan pastayı ise takıma emeği geçenler hep birlikte kesti. Gecede turnuvaya katılan takımlara ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Centilmence yapılan mücadeleler için tüm takımları kutlayan Başkan İduğ, "Masterler İzmir'de bir örnek teşkil ediyor. Özellikle uyuşturucu yaşının 13'lere kadar düştüğü günümüzde masterler +60'lar ile bir arada olmanın ve sporun önemini gösteriyor. Bizlere düşen görevde sizlerin spor yapma olanaklarınızı olabildiğince arttırmak" diye konuştu.

Bornova'da spor alanında yatırımlar yaptıklarını da sözlerine ekleyen İduğ, şöyle devam etti:

"İlçemizde bulunan spor alanlarını yenilerken, yeni alanlarda kazandırıyoruz. Amatör kulüplerimizin kullandığı Yusuf Tırpancı Sahası'nı ve Şehir Stadını baştan aşağı yeniledik. Bornova cimnastikte, ritmik cimnastikte ve halterde dünya ve Avrupa şampiyonları çıkardı. Yüzmede de çok başarılı. Pınarbaşı'nda bulunan havuzumuzu yenilerken, yeni bir havuzda Çamdibi'ne yaptık. Bornovalı sporcularımızı daha ileriye taşımak ve yeni yetenekleri keşfetmek için bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Gecede yaptığı konuşmada Bornova Masterlerin 30 yılı doldurduğunu belirten Bornova Masterler Başkanı Maksut Güncü, turnuvanın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, geceye ev sahipliği yapan İduğ'a teşekkür etti.