Bornova 1877 ve Alanya 1221 Sezona 1 Puanla Başladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 1'inci hafta karşılaşmasında Bornova 1877 evinde Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip 45+3'üncü dakikada Murat Arslan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk takım bu gole 45+5'inci dakikada Samet Aydın'la yanıt verdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi. Her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor