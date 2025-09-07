Haberler

Bornova 1877 ve Alanya 1221 Sezona 1 Puanla Başladı

Bornova 1877 ve Alanya 1221 Sezona 1 Puanla Başladı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta oynanan sezona başlangıç maçında Bornova 1877, Alanya 1221 ile 1-1 berabere kalarak her iki takım 1'er puanla başladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 1'inci hafta karşılaşmasında Bornova 1877 evinde Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip 45+3'üncü dakikada Murat Arslan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk takım bu gole 45+5'inci dakikada Samet Aydın'la yanıt verdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi. Her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

