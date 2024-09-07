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Bornova 1877, Utkan Gökçen'i transfer etti

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TFF 3.Lig ekibi Bornova 1877 Spor Kulübü, Fenerbahçe altyapısında yetişen Utkan Gökçen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Balıkesirspor'da forma giyen genç futbolcu, Pazar günü oynanacak olan ilk maçta Kartal Bulvarspor'a karşı forma giyecek.

TFF 3.Lig ekibi Bornova 1877 Spor Kulübü, dış transferde Utkan Gökçen'le anlaşma sağladı. İzmir ekibi, Fenerbahçe altyapısında da oynayan 23 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bayrampaşaspor'da profesyonel olan Utkan Gökçen, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Balıkesirspor'da 14 karşılaşmada forma şansı buldu.

Pazar günü saat 19.00'da sezonun ilk maçında Aziz Kocaoğlu Stadı'nda İstanbul ekibi Kartal Bulvarspor'u konuk edecek Bornova 1877'de bilet fiyatları VİP 100 TL, Kapalı ve Misafir Tribün 50 TL'den satışa çıkacak. Mücadeleyi Muhammet Selim Özbek yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Balıkesirspor Fenerbahçe Futbol Güncel Gökçen Pazar izmir Spor

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