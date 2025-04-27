Bornova 1877, Son Anda Ligde Kalmayı Başardı

İZMİR, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun son haftasında evinde Kırşehir FSK'yı 1-0 mağlup eden Bornova 1877, son anda lige tutunmanın sevincini yaşadı. Rakibini 40'ıncı dakikada penaltıdan Abdullah Çınar'ın attığı golle dize getiren İzmir temsilcisi 28 puana ulaşıp düşme hattının bir basamak üstünde kümede kalmayı başardı.

Sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, geçen sezon Play-Off oynadığı ligde bu yıl son anda ligde kalmayı başardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bornova burada dimdik ayakta. Seneye daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi.