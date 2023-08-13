Bornova 1877, Şirketleşme Sürecini Tamamladı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Bornova 1877, şirketleşme sürecini tamamlandı. Yeşil-siyahlı kulüp, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu çerçevesinde istenilen düzenlemeleri yerine getirerek, Spor Anonim Şirketi statüsüne geçişini gerçekleştirdi. Kulübün, "Bornova 1877 Sportif Yatırımlar Anonim Şirketi" olarak tescil işlemleri Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapılarak, Futbol Şubesinin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte devir işlemi tamamlandı.

Bornova 1877 Başkanı Hüseyin Ok, kulübümüzün kurulduğu günden bu yana spora ve sporcuya en doğru yatırımı yapabilmek için yola çıkıldığını belirterek, "Bizler sadece sözde değil eylemde de Türk futboluna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kulüp olarak gelişme ve geliştirme hedefli bir misyon edindik. Kulübümüzü bilgi ve deneyimlerimizle ortak akılla yöneterek, ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketleşmenin kulüpler için çok önemli olduğunu vurgulayan Ok, "Kulüplerimizin şirketleşme gerçekleşmeden sürdürülebilir durumu malesef kalmamıştır. Bizler de şirketleşerek sporun gelişimi adına önemli bir adım attık. Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir ve ilçe olma özelliğini taşıyan Bornova'mızın bu güzel hikayesini başarılarla taçlandırmak istiyoruz. Kurduğumuz organizasyonu üst liglere taşıyarak hem kulübümüzü hem de Bornova'mızın adını üst liglere taşıyacağımızdan şüphemiz yok" dedi.