Bornova 1877, Mustafa Yiğit Turgut ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Bornova 1877, dış transferde Sultanbeyli Belediyespor'dan sol bek Mustafa Yiğit Turgut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray altyapısında yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Tuzlaspor'da profesyonel olup, Bayburt Özel İdarespor formasını da terletti.

Geçen sezon 3'üncü Lig'de sadece 1 maçta oynayan Mustafa Yiğit, 2'nci Lig'de 30 kez görev yaptı. Genç oyuncu İzmir ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Takımda tam bir kolej havası var. Başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz" diye konuştu.