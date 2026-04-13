Bornova 1877'de amatör lig üzüntüsü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-0 yenilen Bornova 1877, rakibinin şampiyonluğa ulaştığı 90 dakika sonunda bitime 1 hafta kala küme düşme üzüntüsü yaşadı. 3'üncü Lig'de 2023-24 sezonundan bu yana mücadele eden İzmir temsilcisi ilk yılında play-off oynarken, geçen sezon 2 puan farkla küme düşmekten kurtulmuştu. Bu sezon lige mendil sallayan yeşil-siyahlılar, 3 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e döndü. Bornova 1877, 3'üncü Lig'e veda maçında play-offu garantileyen Balıkesirspor'u konuk edecek. Bornova ekibi bu sezon oynadığı 29 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 18 yenilgi ile 21 puan toplarken; 34 gol atıp, 64 gol yedi.

