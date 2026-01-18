Eskişehir Anadolu FK: 2-1
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Bornova 1877, evinde Eskişehir Anadolu FK'yı 2-1 yenerek düşme hattından uzaklaştı. Konuk takım öne geçti ancak Bornova, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bornova 1877 takımı önemli rakiplerinden Eskişehir Anadolu FK'yı evinde 2-1 yendi. Konuk takım 30'uncu dakikada Ramazan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Devreyi 1-0 yenik kapatan Bornova 1877 müsabakanın 76'ncı dakikasında Ertuğrul'un golüyle skora denge getirdi: 1-1. Abdulkadir, 84'üncü dakikada Bornova'nın ikinci golünü kaydetti: 2-1. Maçı 2-1 kazanan Bornova 1877 12 puana yükseldi, Eskişehir temsilcisi de aynı puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor