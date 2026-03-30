Bornova 1877'den umut ışığı

3. Lig 4. Grup'ta üst üste 7 mağlubiyet sonrasında Tire 2021 FK’yı 4-2 yenerek kümede kalma adına önemli bir adım atan Bornova 1877, santrfor Abdulkadir Kuzey'in hat-trick yaptığı maçla 21 puana ulaştı. Son 3 hafta zorlu rakiplerle geçecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 7 mağlubiyet aldıktan sonra Tire 2021 FK'yı 4-2 mağlup eden düşme hattındaki Bornova 1877, 21 puana ulaşarak kümede kalma umudunu son 3 haftaya taşıdı. Tire ekibinin ev sahipliğindeki müsabaka Bornova takımının iç saha maçlarına çıktığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynandı. Kritik haftalarda yaşanan bu gelişme futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Saha avantajını iyi kullanan Bornova 1877'de santrfor Abdulkadir Kuzey, hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Abdulkadir, hat-trick yaptığı topu alarak kızıyla birlikte poz verdi. Son 3 haftada sırasıyla zirve yarışındaki rakipleri Karşıyaka, lider Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'la karşılaşacak olan Bornova 1877, zorlu randevularda lige tutunma savaşı verecek. Ligde önceki sezon Play-Off oynayan yeşil-siyahlılar, geçen sezon 2 puan farklı kümede kalmayı başarmıştı.

ALTAY'IN 5 KURUŞLUK BİLET TEPKİSİ AKILLARA GELDİ

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Altay, sezonun ikinci yarısında Tire 2021 FK ile iç sahada 1-1 berabere kaldığı maçın bilet fiyatlarını 5 kuruştan satışa sunmuştu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, "Herkes ederi kadar. Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş" ifadelerini kullanmıştı. Tire'nin son olarak Altay'ın kümede kalma yarışındaki rakibi Bornova 1877 ile maçını kendi stadı yerine rakibin sahasında oynaması akıllara Sinan Kanlı'nın tepkisini getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor